Убийца ростовского депутата и его жены покончил с собой

Житель Зернограда (Ростовская обл.), подозреваемый в убийстве Андрея Алабушева, депутата регионального заксобрания, и его супруги покончил с собой, сообщает СКР. Его тело обнаружено при осмотре дома, где было совершено преступление. Труп находился на 2-м этаже.

Им оказался местный предприниматель 38-и лет. По данным следствия, подозреваемый после убийства поднялся на 2-й этаж коттеджа и наложил на себя руки. Наиболее вероятная причина убийства – личная неприязнь. Ранее выдвигалась версия ограбления.

Напомним, тела Алабушева и его жены обнаружил во вторник водитель депутата. У жертв были проломлены головы.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.