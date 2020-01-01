В Татарстане в гараже сгорели два человека

Сегодня, 11:55

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В деревне Калинино Высокогорского района Республики Татарстан в гараже обнаружены тела двух человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Информация о пожаре в деревне Калинино поступила в МЧС утром в среду, 29 января. Возгорание произошло в гараже на Железнодорожной улице.

Пожарные прибыли по указанному в вызове адресу уже через 4 минуты. Они проникли в помещение и ликвидировали огонь. Площадь горения составила два квадратных метра.
При тушении пожара были обнаружены два тела. Их личности еще не установлены. Экспертам также придется выяснить причины возгорания.
В МЧС региона сообщили, что к ликвидации этого пожара привлекались 19 человек и 7 единиц техники.

 

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