В Татарстане в гараже сгорели два человека

В деревне Калинино Высокогорского района Республики Татарстан в гараже обнаружены тела двух человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Информация о пожаре в деревне Калинино поступила в МЧС утром в среду, 29 января. Возгорание произошло в гараже на Железнодорожной улице.

Пожарные прибыли по указанному в вызове адресу уже через 4 минуты. Они проникли в помещение и ликвидировали огонь. Площадь горения составила два квадратных метра.

При тушении пожара были обнаружены два тела. Их личности еще не установлены. Экспертам также придется выяснить причины возгорания.

В МЧС региона сообщили, что к ликвидации этого пожара привлекались 19 человек и 7 единиц техники.