В Индии в ДТП с автобусом погибли 26 человек

Сегодня, 11:26

Александр Зуев

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В Индии в ДТП с автобусом погибли 26 человек

Близ города Насик (штат Махараштра, Индия) превысивший разрешенную скорость пассажирский автобус столкнулся с авторикшей, после чего оба транспортных средства вместе с пассажирами свалились в широкий придорожный колодец, не имеющий ограждения, сообщает Mumbai Mirror

Инцидент произошел во вторник. Спасательные работы велись до 4 утра среды. После небольшого перерыва работы возобновились. К настоящему времени известно о 26-ти погибших, в числе которых двое детей, и о 30-ти пострадавших. 

Все, находившиеся в салоне люди подняты на поверхность. Теперь спасатели исследуют толстый слой грязи на дне колодца, где также могут находиться погибшие. 

Свои соболезнования семьям потерпевших выразил премьер-министр Моди: 

«Несчастный случай вызывает сожаление. В этот печальный час мои мысли сосредоточены на семьях погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».
Индия ДТП автобус погибшие

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