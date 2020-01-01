Психопат в Саратове осознано нанес девушке 134 ножовых ранения

Сегодня, 10:16

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Психопат в Саратове осознано нанес девушке 134 ножовых ранения

Уголовное дело Евгения Вербицкого, убившего 18-летнюю Екатерину К., рассматривает Ленинский районный суд Саратова.
На суде уже прозвучали признательные показания подсудимого.
В ходе слушания уголовного дела прокурор Николай Прохоров рассказал, что в материалах дела есть видеозапись камеры наружного наблюдения, которая установлена рядом с подъездом, где произошло жестокое убийство. Видеокамера записала момент, когда подсудимый входил в подъезд. Также есть кадры, на которых видно, что он выбегает из подъезда с каким-то предметом в руке, а потом возвращается туда вновь.

Судебно-медицинская экспертиза определила, что девушке было нанесено 134 ножевые ранения. У подсудимого был изъят нож, на котором обнаружен биологический материал погибшей. Также биологический материал жертвы был обнаружен на коже подозреваемого.
Стоит отметить, что в рамках дела была проведена экспертиза, согласно которой у подсудимого выявлено психическое расстройство по типу психопатии. В экспертизе указано, что Вербицкий осознавал опасность своих действий, когда напал на жертву.

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