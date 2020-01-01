В Новосибирске мужчина зарезал бывшую возлюбленную на восьмом месяце беременности

Сегодня, 08:51

Александр Зуев

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В Новосибирске мужчина зарезал бывшую возлюбленную на восьмом месяце беременности

Житель Новосибирска 34-х лет подкараулил в подъезде свою бывшую возлюбленную и нанес смертельное ножевое ранение. Женщина находилась на 8-ом месяце беременности. Сразу после убийства мужчина уехал в Омск, где впоследствии и был задержан оперативниками в одной из гостиниц. 

Город он покинул на попутном автомобиле, который нашел с помощью соответствующего приложения в смартфоне. Подозреваемый возвращен в Новосибирск и сейчас находится под стражей. 

По данным «Комсомольской правды», после расставания женщина избегала встречаться с бывшим сожителем, но он ее выследил. Причиной преступления, возможно, стала ревность – мужчина не верил, что ребенок от него. 

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленник наносит женщине несколько ударов ножом, бросает на пол и бьет ногами по голове. Потерпевшая скончалась в больнице, попытки врачей спасти ребенка успехом не увенчались.

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