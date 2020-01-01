В Ростовской области в своей квартире убиты академик РАН и его жена

В Зернограде обнаружены тела депутата Заксобрания Ростовской области, академика РАН Андрея Алабушева и его жены. Неизвестные зарубили супругов в собственной квартире, предположительно, при попытке ограбления.

Об убийстве в полицию сообщил водитель депутата, прибывший в назначенный срок. На его звонки никто не отвечал. Тогда мужчина вошел в незапертую дверь и обнаружил трупы, сообщает РЕН.ТВ .

По предварительной версии, злоумышленник проник в квартиру с целью ограбления. У обоих супругов рубленные раны головы.

Алабушев погиб в возрасте 64-х лет. Являлся депутатом заксобрания с 2018-го. Руководил Всероссийским НИИ зерновых культур.