Мужчина облил бензином и поджег бывшую жену прямо на работе

В Соликамске мужчина, решивший отомстить бывшей жене (по другим данным, любовнице) за то, что она его бросила, пришел к ней на работу в торговый центр, облил из баллончика бензином и поджег. В итоге женщину госпитализировали с ожогами 35% тела. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Преступление совершено в понедельник. Подозреваемый с места происшествия скрылся, однако через несколько часов был задержан. Ему вменяется покушение на убийство.
Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого. Работа по делу продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшие дни подозреваемому предъявят обвинение.
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