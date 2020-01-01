Мужчина облил бензином и поджег бывшую жену прямо на работе

Сегодня, 15:24

Александр Зуев

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Мужчина облил бензином и поджег бывшую жену прямо на работе

В Соликамске мужчина, решивший отомстить бывшей жене (по другим данным, любовнице) за то, что она его бросила, пришел к ней на работу в торговый центр, облил из баллончика бензином и поджег. В итоге женщину госпитализировали с ожогами 35% тела. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное. 

Преступление совершено в понедельник. Подозреваемый с места происшествия скрылся, однако через несколько часов был задержан. Ему вменяется покушение на убийство. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Соликамска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)», – говорится в сообщении управления СКР по Пермскому краю. 

Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого. Работа по делу продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшие дни подозреваемому предъявят обвинение.

Соликамск женщина поджог

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