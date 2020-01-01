На Ставрополье мать через соцсети продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч

Сегодня, 18:25

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На Ставрополье мать через соцсети продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч

Управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю привлекает к уголовной ответственности 36-летнюю женщину, для которой новорожденный ребенок стал не просто обузой, но еще и средством обогащения. Она продала малышку за 440 тысяч рублей.

История началась еще в сентябре минувшего года. Тогда 36-летняя жительница Буденовского района разместила необычное объявление в соцсетях. Она написала, что беременная и вскоре родит ребенка, которого готова продать.

На это объявление сразу же отреагировала женщина, которая показала его и стражам порядка.

Была разработана оперативная комбинация и в декабре, когда ребенок родился, она по договоренности купила его за 440 тысяч рублей.

Горе-родительница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о торговли людьми. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Девочка находится в медучреждении. Ее судьбу будут определять органы опеки и попечительства.

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