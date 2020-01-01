40-летний астраханец в течение 14 лет изнасиловал свою дочь 130 раз

Сегодня, 17:45

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40-летний астраханец в течение 14 лет изнасиловал свою дочь 130 раз

В Астрахани следователи задержали 40-летнего местного жителя, которому инкриминируют 130 эпизодов сексуального насилия над собственной дочерью. Свою жертву подозреваемый насиловал в течение 14 лет подряд. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В данный момент девушке 19 лет. Она родилась в 2000-ом году и, как предполагают стражи порядка, в первый раз была изнасилована своим отцом уже в 5-летнем возрасте. И продолжались надругательства 14 лет подряд.

«Мужчину подозревают в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери», - конкретизировали в пресс-службе.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 131, ч. 3 и ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса (Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Подозреваемый задержан.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Ход расследования, как уточняет ТАСС, контролирует лично руководитель следственного управления СК РФ по региону Ибрагим Могушков.

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