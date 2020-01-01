За сутки в Оренбуржье погибли трое детей

Сегодня, 12:18

Александр Зуев

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За сутки в Оренбуржье погибли трое детей

В субботу и воскресенье в Оренбургской области погибли три подростка. Двоих засыпало оползнем в искусственном отвале породы, еще один погиб на дороге, добираясь пешком до дома. Оба происшествия произошли в вечернее время. 

Двух задохнувшихся под снегом и породой 13-летних мальчиков нашли их родители, забившие тревогу, когда их дети не вернулись с прогулки. Взрослые нашли их по следам на снегу, которые привели от дороги к отвалам на окраине города Гайска. Когда детей откопали, они были уже мертвы. 

А тело 15-летнего подростка обнаружил накануне утром житель села Куруил. Он шел домой из соседнего населенного пункта Барангулово, куда отправился с друзьями, не поставив в известность родителей. Медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть. 

«В рамках проверок произведен осмотр мест происшествия, опрошены родственники. Будут опрошены друзья, соседи погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также будет дана оценка действиям (бездействию) родителей, отвечающих за своих детей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении управления СКР по Оренбургской области.

Оренбургская область подростки гибель

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