Самолет вернулся в Хабаровск из-за сообщения о заложенной бомбе

Airbus A330, летевший в Москву, вынужденно вернулся в Хабаровск из-за сообщения о находящемся в салоне взрывном устройстве. Посадка лайнера прошла в штатном порядке, пассажиры эвакуированы. Специалисты начали осмотр самолета, передает Лента.ру .

Пилотам стало известно об угрозе на высоте 10 тыс. м через час после взлета. В это время самолет находился над Зейским водохранилищем (Амурская обл.). Командир принял решение о возвращении в аэропорт отправления.

Согласно информации, первоначально сообщение о бомбе поступило на пульт Росгвардии. Борт должен был приземлиться в Москве в 16:15. В общей сложности на нем находилось 272 человека.