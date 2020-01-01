В подъезде дома на Соборной в Саратове зарезали 40-летнюю женщину

В Волжском районе Саратова накануне вечером ножом в шею зарезали 40-летнюю женщину. Подозреваемого в совершении убийства правоохранители уже задержали. Как сообщает «Регион 64», это 31-летний ранее судимый мужчина.

Около 19.00 воскресенья, 26 января, на лестничной клетке седьмого этажа второго подъезда дома № 68А/145 по улице Соборной жильцы обнаружили женщину с ножевыми ранениями в область шеи. На тот момент она уже была мертва и помощь медиков не понадобилось.

Прибывшие по вызову следователи на месте происшествия изъяли ряд улик, среди них нож, который стал орудием преступления, а также банка из-под пива, пишет издание SarNovosti.

На месте убийства также остались следы обуви преступника и отпечатки. Это позволило быстро вычислить подозреваемого. Задержан 31-летний мужчина, ранее уже судимый.

Региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Что стало мотивом убийства, не сообщается.