В Иране авиалайнер выкатился за пределы аэропорта

Сегодня, 10:39

Александр Зуев

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В Иране авиалайнер выкатился за пределы аэропорта

Авиалайнер компании Caspian Airlines с пассажирами на борту при посадке в Махшахре выкатился не только за пределы ВПП, но и вообще покинул территорию аэропорта, выехав в буквальном смысле на городские улицы. 

В салоне находились 135 пассажиров. Согласно информации агентства IRNA, никто из них не пострадал, возгорания на борту не было. О разрушения городской инфраструктуры не сообщается. На появившихся в Сети снимках видно, что самолет лежит на «брюхе». В итоге все пассажиры, помогая друг дугу, благополучно выбрались на улицу. 

В компании агентству пояснили, что ЧП произошло по вине летчиков, которые с опозданием зашли на посадку. Проводится проверка.

Иран самолет посадка

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