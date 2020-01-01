В Иране авиалайнер выкатился за пределы аэропорта

Авиалайнер компании Caspian Airlines с пассажирами на борту при посадке в Махшахре выкатился не только за пределы ВПП, но и вообще покинул территорию аэропорта, выехав в буквальном смысле на городские улицы.

В салоне находились 135 пассажиров. Согласно информации агентства IRNA , никто из них не пострадал, возгорания на борту не было. О разрушения городской инфраструктуры не сообщается. На появившихся в Сети снимках видно, что самолет лежит на «брюхе». В итоге все пассажиры, помогая друг дугу, благополучно выбрались на улицу.

В компании агентству пояснили, что ЧП произошло по вине летчиков, которые с опозданием зашли на посадку. Проводится проверка.