В Югре КамАЗ сбил инспектора ДПС

Накануне на автодороге между Сургутом и Нижневартовском (ХМАО-Югра) снегоуборочный КамАЗ на полном ходу сбил ковшом сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел на 189-ом км автотрассы. После ЧП водитель остановил машину и съехал на обочину.

По данным «Уралинформбюро », которое ссылается на сообщение правоохранителей, инспектор в это время, выполняя свои служебные обязанности, переходил дорогу, чтобы остановить автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. В результате наезда полицейский получил множественные травмы. В настоящее время он находится в больнице. О состоянии его здоровья не сообщается.

За рулем КамАЗа находился 38-летний житель Сургута, направлявшийся в Мегион. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и просят очевидцев связаться с ними.