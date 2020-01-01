Водитель Honda Fit погиб при столкновении с Mercedes Gelandewagen в Чите

В 23.00 в субботу, 25 января, в Чите не смогли разминуться две иномарки - Mercedes Gelandewagen и Honda Fit. Водитель последней получил серьезные ранения, а сегодня утром в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю сообщили, что он скончался.

По информации ведомства, ДТП произошло в центре города - на пересечении улиц Анохина и Ленинградской. При столкновении авто водитель Honda Fit получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Вскоре после госпитализации он скончался.

В паблике «Регион75», который опубликовал фото с места аварии, уточнили, что Mercedes Gelendwagen двигался по улице Анохина, Honda Fit спускался по улице Ленинградской.

В данный момент по факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Правоохранители пытаются выяснить, кто стал виновником аварии.