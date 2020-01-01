В Кургане в сауне мужчина расстрелял четверых знакомых

Сегодня, 13:39

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В Кургане в сауне мужчина расстрелял четверых знакомых

Поход в сауну для четверых жителей Кургана завершился полученными ранениями и госпитализацией. Их во время возникшего конфликта расстрелял со своего травматического оружия пятый приятель.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по региону, утром 25 января поступило сообщение о стрельбе в сауне, расположенной по улице Кургана.

Прибывшие по вызову правоохранители увидели четверых мужчин с ранениями от резиновых пуль. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из них медики оценили как тяжелое - у него черепно-мозговая травма.

Раненные рассказали следователям, что впятером они отдыхали в сауне. Один из компании стал инициатором конфликта. Рассорившись со своими приятелями, он вооружился травматическим пистолетом и открыл огонь.

Вскоре подозреваемого, а это 36-летний житель Кургана, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.

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