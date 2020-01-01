В Волгоградской области иномарка влетела в столб: погибла 36-летняя пассажирка

В Калаче-на-Дону Волгоградской области накануне вечером произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом - погибла 36-летняя женщина.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, 25 января в 22.15 автомобиль «Мицубиси Лансер», которым управлял 36-летний водитель, двигался по улице Октябрьской. На пересечении с улицей 9 Мая он не смог совладать с транспортным средством и утратил управление.

Иномарка в этот момент выскочила на левую обочину и протаранила столб уличного освещения.

Основной удар пришелся на переднее пассажирское сидение. 36-летняя пассажирка, которая там сидела, получила тяжкие травмы и скончалась еще до приезда бригады медиков.

Водитель и еще одна пассажирка, женщина 37 лет, с многочисленными травмами были доставлены в больницу.

В данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства, при которых случилась авария.