В Таганроге покончил с собой ученик 11-го класса одной из местных школ. Об этом сообщает издание donnews.ru со ссылкой на родителей другого ученика той же школы, а также на свой источник в правоохранительных органах. В кармане у погибшего парня было найдено приличное количество снюса.

Несколько дней назад одиннадцатиклассник не пришел на занятия в школу. Друзья и одноклассники принялись звонить ему, но тот не отвечал. Один из приятелей связался с его матерью и буквально уговорил ее вернуться домой, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Этот друг пошел вместе с ней. Видимо, он подозревал, что случилось непоправимое.

Когда мать школьника с его другом вошли в квартиру, увидели юношу уже мертвым.

Вызванные на место происшествия медики ничем не смогли помочь и только констатировали смерть.

Издание уточняет, что в школе провели собрание и сообщили об инциденте. Педагоги полагают, что причиной суицида школьника стали проблемы в семье. Но парень воспитывался в полной и благополучной семье. А источник в правоохранительных органах называет другую причину.

При осмотре тела в карманах юноши было найдено приличное количество снюса. Полиция сейчас проводит проверку и выясняет, что могло подтолкнуть школьника к самоубийству.