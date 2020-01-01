В Омской области жестоко избиты 6 человек с использованием биты и бензопилы

В больницу, расположенную в Павлоградском районе (Омская обл.) в ночь на пятницу доставили 6 человек с многочисленными увечьями и рваными ранами. У пострадавших (четырех мужчин и двух женщин) сломаны руки, на теле многочисленные гематомы, у некоторых травмы черепа. Один в критическом состоянии находится в реанимации, сообщает Om1.ru .

Возраст потерпевших колеблется от 40 до 52-х лет. Инцидент произошел в населенном пункте Логиновка. На месте происшествия полицейские обнаружили сломанную биту и бензопилу. Правоохранители, подозревающие в совершении преступления двух мужчин возрастом около 30 лет, пояснили, что конфликт произошел на почве личной неприязни.