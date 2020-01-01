В Крыму задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракты

В Крыму задержан местный житель, занимавшийся оборудованием тайников (схронов) со взрывным веществом и боеприпасами. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ. Схроны обнаружены, в том числе на территории Симферополя.
Управление ФСБ по Крыму возбуждено дело по ст.ст. 222 и 222.1 УК (незаконное хранение и перемещение боеприпасов). Суд арестовал подозреваемого. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее в январе сообщалось об обнаружении тайника в населенном пункте Заветное. В нем хранились патроны (более 200 штук), гранаты и детонаторы.
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