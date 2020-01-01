Школьница на перемене дважды ударила ножом двоюродную сестру

Сегодня, 10:10

Александр Зуев

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Школьница на перемене дважды ударила ножом двоюродную сестру

Накануне днем в уфимской школе 12-летняя девочка на перемене нанесла два ножевых ранения своей сверстнице. Пострадавшая жива и находится в больнице. Согласно информации ГТРК «Башкортостан», школьницы являются двоюродными сестрами, а причина произошедшего – в застарелом семейном конфликте. 

По данным источников, отцы девочек – родные братья. Семьи живут в одном частном доме. Между ними уже давно идут споры по поводу жилплощади. Постоянные ссоры, видимо, отразились и на детях. 

СКР начал доследственную проверку, ход которой контролирует прокуратура. Потерпевшей врачами оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

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