Школьница на перемене дважды ударила ножом двоюродную сестру

Накануне днем в уфимской школе 12-летняя девочка на перемене нанесла два ножевых ранения своей сверстнице. Пострадавшая жива и находится в больнице. Согласно информации ГТРК «Башкортостан », школьницы являются двоюродными сестрами, а причина произошедшего – в застарелом семейном конфликте.

По данным источников, отцы девочек – родные братья. Семьи живут в одном частном доме. Между ними уже давно идут споры по поводу жилплощади. Постоянные ссоры, видимо, отразились и на детях.

СКР начал доследственную проверку, ход которой контролирует прокуратура. Потерпевшей врачами оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.