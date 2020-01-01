В Башкирии отец изнасиловал дочь и покончил с собой

Сегодня, 09:38

Александр Зуев

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В Башкирии отец изнасиловал дочь и покончил с собой

В Республике Башкортостан сотрудники управления СКР приступили к расследованию дела, возбужденного по факту изнасилования малолетней девочки в одном из населенных пунктов Дюртюлинского района. 

Как сообщает телекомпания «Башкортостан», 4-летнюю девочку изнасиловал собственный отец. После этого 33-летний мужчина покончил с собой. 

По данным журналистов ГТРК, сцену насилия увидела его супруга, вернувшаяся домой в неурочное время. мужчина ушел в сарай, где и наложил на себя руки. 

После проведенной проверки следователи возбудили дело. 

«По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в Дюртюлинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ», – говорится в сообщении СКР. 

Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Башкирия девочка изнасилование

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