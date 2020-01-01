Шторм «Глория» бушует в Европе

Атлантический шторм «Глория» бушует во Франции: он накрыл районы Од и Восточный Пириней, которые находятся на юге страны. Он принес проливные дожди, снегопады и сильный ветер.

Проливные дожди стали причиной того, что реки начали выходить из берегов. В районах, где проходит шторм, затопило улицы многих населенных пунктов. Существует также высокий риск схода лавин.

Власти Франции уже выделили дополнительные бригады спасателей. Они прибудут на юг страны из тех департаментов, которые шторм обходит стороной.

Синоптики прогнозируют, что Од и Восточный Пириней еще несколько дней будут в зоне шторма «Глория». Уже на юге Франции без электричества остались 25 тыс домов.

Сложная ситуация и в Испании. Там уже от непогоды погибли 10 человек и десятки людей пострадали. Сообщается, что 4 человека числятся пропавшими без вести. Власти предупреждают население страны и туристов о том, что новый удар стихии возможен в ближайшие часы.

В прибрежных населенных пунктах, попавших в зону шторма «Глория», закрыты магазины и рестораны.

В результате обрушившегося на Испанию шторма «Глория» погибли как минимум 10 человек. На улицах курортного городка Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава образовался метровый слой морской пены. Закрыты магазины и рестораны, сообщают «Евроньюс».

В Испании сейчас проблемы в расписании транспорта. В частности, поезда ходят с опозданием, а многие дороги заблокированы. В прибрежных района порывы ветра достигают 133 км/ч, а в западном Средиземноморье зафиксирована самая большая высота волны – 14,22 м.