В Красноярском крае из-за возгорания телевизора погибла семья

В половине восьмого утра в четверг в Шарыповском районе (Красноярский край) произошел несчастный случай: три человека (родители и годовалый ребенок) погибли из-за возгорания телевизора. Инцидент произошел в квартире муниципального дома.

«Пожар возник в 07:37 (03:37 мск) в многоквартирном доме в поселке Дубинино Шарыповского района. Загорание телевизора. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Погибли три человека: два взрослых и ребенок», – рассказали ТАСС в управлении МЧС.

Площадь пожара составила чуть больше одного квадратного метра. На месте работали около 20-ти человек и 9-ти единиц техники. Спасателей вызвали соседи. По предварительным данным, 25-летние супруги и их годовалый сын погибли от угарного газа – признаки отравления были обнаружены в ходе предварительного осмотра тел.

Следователями назначен ряд экспертиз, опрашиваются соседи и родственники. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.