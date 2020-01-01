В Красноярском крае из-за возгорания телевизора погибла семья

Вчера, 11:17

Александр Зуев

0

Image
В Красноярском крае из-за возгорания телевизора погибла семья

В половине восьмого утра в четверг в Шарыповском районе (Красноярский край) произошел несчастный случай: три человека (родители и годовалый ребенок) погибли из-за возгорания телевизора. Инцидент произошел в квартире муниципального дома. 

«Пожар возник в 07:37 (03:37 мск) в многоквартирном доме в поселке Дубинино Шарыповского района. Загорание телевизора. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Погибли три человека: два взрослых и ребенок», – рассказали ТАСС в управлении МЧС. 

Площадь пожара составила чуть больше одного квадратного метра. На месте работали около 20-ти человек и 9-ти единиц техники. Спасателей вызвали соседи. По предварительным данным, 25-летние супруги и их годовалый сын погибли от угарного газа – признаки отравления были обнаружены в ходе предварительного осмотра тел. 

Следователями назначен ряд экспертиз, опрашиваются соседи и родственники. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Красноярский край телевизор пожар жертвы

Лента

Под Читой в заброшенном доме обнаружили семью «маугли»

Сегодня, 09:01

В Петербурге впервые пройдет международная гонка Ironman

Сегодня, 08:26

В США рассекретили документы о Степане Бандере – «агенте Гитлера»

Сегодня, 07:50

Алекса Девил на программе «Давай поженимся» напугала жениха губами

Вчера, 22:36

В Москве две школьницы съели снег и отравились

Вчера, 22:28

Алла Пугачева отказалась придти в «Ленком» почтить память Николая Караченцова

Вчера, 22:27

Вера Брежнева продемонстрировала идеальную фигуру

Вчера, 21:00

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle