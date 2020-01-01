«Это была чистая паника»: в Сиэтле неизвестный открыл стрельбу по людям

Накануне в центре Сиэтла (США) в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» неизвестный открыл огонь по людям. Очевидцы насчитали более 40 выстрелов. По их словам, погиб как минимум один человек, около 6-ти получили ранения, говорится на сайте телеканала KFDM .

«Это была чистая паника. Я никогда не видел ничего подобного», – сказал корреспонденту канала очевидец.

Полиция подтвердила информацию о стрельбе, сообщив, что подозреваемому удалось скрыться. Правоохранители уточнили, что общее количество пострадавших – 6, один из них получил смертельное ранение.

По данным спасателей, в критическом состоянии находятся двое раненых – женщина 55-ти лет и ребенок 9-ти лет.

Полиция ведет поиск преступника, место происшествия оцеплено.