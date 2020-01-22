Рыба-игла пробила шею подростка насквозь

В Индонезии 16-летний юноша Мухаммад получил опасную и необычную травму: его шею своими челюстями пробила рыба-игла (семейство сарганообразных). Инцидент произошел в провинции Сулавеси во время рыбалки.

Рыба буквально вылетела из моря и пронзила шею подростка. Так, вместе с рыбой его и доставили в больницу. Операция длилась 2 часа, хирурги боялись повредить артерию, проходящую рядом с раной.

«Состояние ребенка относительно стабильное, но в настоящее время у пациента сохраняется высокая температура», – сказал лечащий врач изданию Mail Online

То, что мальчик выжил, многие посчитали чудом.

Издание поясняет, что рыбы этого семейства выпрыгивают из воды со скоростью до 60 км/час. Иглообразная голова и сами зубы могут нанести противнику самые тяжелые травмы. В Таиланде, например, после подобного нападения скончался курсант морского училища: челюсти рыбы пробили ему глаз и повредили мозг.