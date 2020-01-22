Пела колыбельную и душила: американку арестовали за убийство трех детей

В Аризоне (США) арестовали 22-летнюю местную жительницу по имени Рэйчел, собственноручно убившую трех своих детей возрастом от одного года (двух девочек) до трех лет (мальчика), сообщает Mail Online .

Женщина пела колыбельную своим детям и душила одного за другим. Мальчик пытался убежать, но она догнала его и отвела наверх в спальню, сказав, что уложит спать. Однако его ждала та же участь, что и сестер. После этого Рэйчел принесла тела детей в одно место – она уложила их на диван, «как будто они спали».

Весь этот ужас обнаружил один из родственников женщины, который и вызвал полицию. Подозреваемую арестовали. Позже она созналась в убийстве.

Мотивы убийства до сих пор непонятны, однако, как объяснил на допросе родственник, чье имя не разглашается, ответ следует искать «метамфетаминовой зависимости» Рэйчел, которая в последние дни вела себя довольно странно.