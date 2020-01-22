Пела колыбельную и душила: американку арестовали за убийство трех детей

22-01-2020, 16:16

Александр Зуев

0

Image
Пела колыбельную и душила: американку арестовали за убийство трех детей

В Аризоне (США) арестовали 22-летнюю местную жительницу по имени Рэйчел, собственноручно убившую трех своих детей возрастом от одного года (двух девочек) до трех лет (мальчика), сообщает Mail Online

Женщина пела колыбельную своим детям и душила одного за другим. Мальчик пытался убежать, но она догнала его и отвела наверх в спальню, сказав, что уложит спать. Однако его ждала та же участь, что и сестер. После этого Рэйчел принесла тела детей в одно место – она уложила их на диван, «как будто они спали». 

Весь этот ужас обнаружил один из родственников женщины, который и вызвал полицию. Подозреваемую арестовали. Позже она созналась в убийстве. 

Мотивы убийства до сих пор непонятны, однако, как объяснил на допросе родственник, чье имя не разглашается, ответ следует искать «метамфетаминовой зависимости» Рэйчел, которая в последние дни вела себя довольно странно.

США дети убийство

Лента

Под Читой в заброшенном доме обнаружили семью «маугли»

Сегодня, 09:01

В Петербурге впервые пройдет международная гонка Ironman

Сегодня, 08:26

В США рассекретили документы о Степане Бандере – «агенте Гитлера»

Сегодня, 07:50

Алекса Девил на программе «Давай поженимся» напугала жениха губами

Вчера, 22:36

В Москве две школьницы съели снег и отравились

Вчера, 22:28

Алла Пугачева отказалась придти в «Ленком» почтить память Николая Караченцова

Вчера, 22:27

Вера Брежнева продемонстрировала идеальную фигуру

Вчера, 21:00

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle