Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша

Рэпер Гуф устроил дебош на борту самолета, которым возвращался в Москву.

Издание Super сообщает, что родные планировали доставить Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) в Москву, чтобы снова отправить его на лечение в реабилитационную клинику. Он летел с пересадкой, но уже на первом рейсе начал вести себя неподобающе. Поэтому в аэропорту Абу-Даби его сняли с самолета и доставили в полицию. С ним также находятся люди, которые его сопровождали. За репером в Таиланд улетели после его скандального видеообращения сестра Ольга и концертный директор Эдраг.

Известно, что Гуф отдыхал в Таиланде со своим сыном. Но поскольку родные узнали, что у него снова возникли проблемы с тяжелыми наркотиками, решили его увезти домой и отправить на лечение в клинику для наркозависимых.

Ранее Гуф заявил, что все проблемы с наркотиками, которые были в его жизни, «устроил» ему бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носовов. Музыкант в нецензурной форме обвинил заслуженного мастера спорта в том, что тот «разрушил его семью», и вызвал его на поединок. На что спортсмен ответил, что не намерен связывать с «наркоманом» и посоветовал ему пойти пролечиться от этой проблемы.