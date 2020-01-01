Под Алуштой троллейбус повалил столб и порвал провода

Сегодня, 18:02

Александр Зуев

0

Image
Под Алуштой троллейбус повалил столб и порвал провода

Междугородний троллейбус, следовавший из Симферополя в Ялту, буквально снес близ Алушты придорожный столб, служивший опорой линии электропередач. Столб упал на дорогу, потянув за собой и оборвав провода. Передняя часть троллейбуса пострадала основательно. В полиции информацию подтвердили.   

«Примерно в 14.00 водитель троллейбуса двигался со стороны Симферополя в направлении Ялты, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – электроопору», – цитирует пресс-службу ГИБДД «КрымИнформ». 

Находились ли в салоне пассажиры, неизвестно. В ГИБДД лишь отметил, что пострадавших нет. Движение по дороге затруднено. На месте работают спасатели и ремонтная бригада. По словам очевидцев, водитель был вынужден резко свернуть вправо из-за того, что его «подрезали». 

Как сообщили ресурсу на предприятии «Крымтроллейбус», свои маршруты смогли продолжить те троллейбусы, которые имеют солидный «запас автономного хода».

Крым троллейбус ДТП

Лента

Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша

Сегодня, 22:15

Ученые узнали, что молоко помогает снизить уровень сахара в крови при диабете

Сегодня, 21:30

В Нижегородской области семью убивает редкое генетическое заболевание

Сегодня, 20:25

Под Алуштой троллейбус повалил столб и порвал провода

Сегодня, 18:02

Хiaomi Mi 10 выйдет на рынок раньше, чем планировалось

Сегодня, 17:42

Глава Чувашской Республики извинился за выражение «мочить» журналистов

Сегодня, 17:32

Руководитель кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Сегодня, 16:56

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle