Под Алуштой троллейбус повалил столб и порвал провода

Междугородний троллейбус, следовавший из Симферополя в Ялту, буквально снес близ Алушты придорожный столб, служивший опорой линии электропередач. Столб упал на дорогу, потянув за собой и оборвав провода. Передняя часть троллейбуса пострадала основательно. В полиции информацию подтвердили.

«Примерно в 14.00 водитель троллейбуса двигался со стороны Симферополя в направлении Ялты, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – электроопору», – цитирует пресс-службу ГИБДД « КрымИнформ ».

Находились ли в салоне пассажиры, неизвестно. В ГИБДД лишь отметил, что пострадавших нет. Движение по дороге затруднено. На месте работают спасатели и ремонтная бригада. По словам очевидцев, водитель был вынужден резко свернуть вправо из-за того, что его «подрезали».

Как сообщили ресурсу на предприятии «Крымтроллейбус», свои маршруты смогли продолжить те троллейбусы, которые имеют солидный «запас автономного хода».