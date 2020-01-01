Руководитель кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

В Кемерово в ночном клубе «Доски» скоропостижно скончалась начальник управления Минюста по региону Серебренникова. Помощь бригады скорой помощи, вызванной в увеселительное заведение, не понадобилась – медикам оставалось лишь констатировать смерть. Женщине было 55 лет, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на местные издания.

Инцидент произошел в ночь на субботу. В клубе проходила тематическая вечеринка, в которой принимали участие приглашенные артисты и диджеи.

Сотрудники СКР проводят доследственную проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего. Областное управление Минюста Серебренникова возглавляла с 2017 года.