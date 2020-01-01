В Подмосковье пожилая женщина зарубила невестку топором

Сегодня, 13:58

Александр Зуев

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В Подмосковье пожилая женщина зарубила невестку топором

В подмосковном населенном пункте Бавыкино в собственном доме обнаружено тело 56-летней женщины с раскроенной головой. Оказалось, что смертельную травму ей нанесла свекровь 1939 г. рождения, сообщает канал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. 

По словам собеседника, в воскресенье между женщинами произошла ссора, в ходе которой 80-летняя старушка схватила топор и нанесла невестке удар по голове. Потерпевшая скончалась на месте. Орудие преступления лежало рядом с ней. 

Источник отметил, что подозреваемая известна медикам, поскольку состоит на учете у психиатра. В настоящее время она находится в психиатрической больнице. Дело возбуждено по статье УК «убийство».

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