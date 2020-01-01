Омские спасатели освободили зажатого в кабине водителя грузового автомобиля

Два грузовых автомобиля столкнулись в Омской области вблизи Калачинска.

Информация об аварии поступила на пульт диспетчера 101 в 11 часов 15 минут. Спасатели выехали на место ДТП, чтобы освободить зажатого в кабине водителя грузового автомобиля.

Столкновение двух фур произошло утром 19 января на федеральной трассе «Иртыш» в Калачинском районе. Один из водителей скончался на месте ДТП. Второй был зажат в покореженной кабине, поэтому спасатели освобождали его, используя спецсредства. Спасенный сразу же был передан медикам.

В Главном управлении МЧС России по Омской области сообщили, что в 2020 году подразделения пожарно-спасательной службы выезжали на 14 ДТП, происшедших на федеральных дорогах, на которых спасли пять человек. В ведомстве в который раз обратились к водителям с напоминанием о том, что скоростной режим важно соблюдать, в том числе, и за пределами населенных пунктов.