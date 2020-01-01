В Самарской области угнали автомобиль с ребенком

Сегодня, 12:21

Александр Зуев

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В Самарской области угнали автомобиль с ребенком

В Самарской области ищут преступника, угнавшего в г. Кинель отечественный автомобиль ВАЗ-2110 вместе с ребенком, находившимся в салоне. Родители отлучились «на минуточку» по делам, оставив в машине 4-летнего сына. В области объявлен план «Перехват». Инцидент произошел около 7-и утра на ул. Ульяновская. 

Угонщик, вероятно, сначала не разглядел в машине ребенка, а когда понял, что прихватил пассажира, высадил его на трассе около магазина «Продукты». Продавцы обратили на него внимание и позвонили в полицию. Позже правоохранители доставили малыша родителям, сообщает ТАСС

Ребенок отделался испугом, никаких насильственных действий в отношении него совершено не было. Полиция продолжает поиск злоумышленника.

Самарская область угон ребенок

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