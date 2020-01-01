Среди погибших в пермском хостеле есть ребенок

Сегодня, 11:51

Александр Зуев

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Среди погибших в пермском хостеле есть ребенок

Количество пострадавших из-за прорыва трубы отопления в пермском хостеле «Карамель» увеличилось до 6-ти человек. По уточненным данным, 5 человек погибли и 6 получили ожоги. Среди погибших – один ребенок. Трое пострадавших госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. В числе пострадавших два спасателя.   

«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести», – приводит РЕН.ТВ сообщение регионального Минздрава. 

Источники рассказали также, что прорвавшаяся труба находилась в эксплуатации с 1962 года. Ранее ее уже неоднократно прорывало, однако никто не позаботился о ее замене. По словам очевидцев, кипяток, хлеставший из трубы, добрался до порога здания. 

Напомним авария произошла ранним утром в понедельник на цокольном этаже мини-гостиницы, где находится одно из спальных помещений. Окон в комнате нет.   

СКР по Пермскому краю возбудил дело, прокуратура проведет свою проверку, касающуюся законности размещения людей.

Пермь хостел погибшие

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