Среди погибших в пермском хостеле есть ребенок

Количество пострадавших из-за прорыва трубы отопления в пермском хостеле «Карамель» увеличилось до 6-ти человек. По уточненным данным, 5 человек погибли и 6 получили ожоги. Среди погибших – один ребенок. Трое пострадавших госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. В числе пострадавших два спасателя.

«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести», – приводит РЕН.ТВ сообщение регионального Минздрава.

Источники рассказали также, что прорвавшаяся труба находилась в эксплуатации с 1962 года. Ранее ее уже неоднократно прорывало, однако никто не позаботился о ее замене. По словам очевидцев, кипяток, хлеставший из трубы, добрался до порога здания.

Напомним авария произошла ранним утром в понедельник на цокольном этаже мини-гостиницы, где находится одно из спальных помещений. Окон в комнате нет.

СКР по Пермскому краю возбудил дело, прокуратура проведет свою проверку, касающуюся законности размещения людей.