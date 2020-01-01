В Подмосковье пассажирский состав снес легковушку на переезде

В понедельник в Подмосковье произошло столкновение поезда с легковым автомобилем KIA. Около 4-х утра на десятом километре автомобильной дороги ММК-Чечевилово (близ н. п. Фаустово) водитель иномарки попытался «проскочить» ж/д переезд перед приближающимся поездом, но не успел – машину протаранил локомотив, протащив ее несколько десятков метров по рельсам.

Водитель и находившийся в салоне пассажир погибли.

«Поступило сообщение, что <…> автомобиль по неустановленной причине выехал на железнодорожные пути и столкнулся с поездом дальнего следования», – приводит канал 360 сообщение управления МВД по области.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и «скорая». Обстоятельства произошедшего выясняются. Как ЧП отразилось на работе участка железной дороги, не сообщается.