В пермской гостинице насмерть обварились кипятком 5 постояльцев

Сегодня, 07:47

Александр Зуев

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В пермской гостинице насмерть обварились кипятком 5 постояльцев

В Перми в небольшой гостинице, расположенной по ул. Советской Армии, прорвало трубу центрального отопления. Кипяток под большим напором хлынул в помещение. В результате, согласно последним данным «Пермь Онлайн», пострадали 8 человек, пятеро из них погибли. 

Трагедия произошла на цокольном этаже, где находилась одна из спален хостела. Вода и пар быстро заполнили комнату. Первоначально сообщалось о 4-х погибших, пятое тело нашли после того, как вся вода была откачена. Трех выживших постояльцев увезли в больницу. 

В гостинице работают полицейские, спасатели, врачи. Место происшествие посетил глава региона Решетников.

Пермь гостиница кипяток

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