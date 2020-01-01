В Краснодарском крае три человека погибли в лобовом ДТП

В Усть-Лабинском районе (Краснодарский край) лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки производства Волжского автозавода 6-й и 7-й модели. По данным правоохранителей, аварии способствовал гололед. Опрошенные очевидцы подтвердили, что водитель «шестерки» из-за скользкой дороги не смог удержать машину на своей полосе и вылетел на «встречку», где совершил столкновение.
В результате удара оба водителя и один пассажир в «семерке» погибли на месте, еще четверо пассажиров госпитализированы.
На место аварии выехали, сотрудники ГИБДД, следователи, эксперты и спасатели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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