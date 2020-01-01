В Краснодарском крае три человека погибли в лобовом ДТП

В Усть-Лабинском районе (Краснодарский край) лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки производства Волжского автозавода 6-й и 7-й модели. По данным правоохранителей, аварии способствовал гололед. Опрошенные очевидцы подтвердили, что водитель «шестерки» из-за скользкой дороги не смог удержать машину на своей полосе и вылетел на «встречку», где совершил столкновение.

В результате удара оба водителя и один пассажир в «семерке» погибли на месте, еще четверо пассажиров госпитализированы.

«В Усть-Лабинском районе водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с ВАЗ 2107. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ 2107, а также водитель ВАЗ 2106. 4 пассажира ВАЗ 2106 доставлены в медицинское учреждение», – рассказали РИА Новости в управлении МВД.

На место аварии выехали, сотрудники ГИБДД, следователи, эксперты и спасатели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.