Следователи завершили работу на месте массового ДТП в Адыгее, где столкнулись 34 автомобиля

В Адыгее на трассе «Дон» накануне произошло крупное ДТП: из-за гололедицы и густого тумана столкнулись 34 автомобиля. Двое мужчин 54-х и 55 лет от полученных травм скончались на месте. Еще три женщины в тяжелом состоянии госпитализированы.

На месте происшествия работала следственная группа, усиленная экспертами и другими специалистами. Первоначально сообщалось о столкновении 11 машин, но постепенно их число выросло до 34-х. Работу правоохранителей на месте координировал глава республиканского МВД Владимир Алай.

Следователи продолжают собирать материал и опрашивать многочисленных очевидцев. По завершении проверки будет принято процессуальной решение, говорится в сообщении регионального МВД.