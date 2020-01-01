Ученик избил учительницу на уроке из-за поврежденного наушника

Ученик 8 класса одной из московских школ по имени Егор не задумываясь поднял руку на 61-летнюю учительницу, когда та потребовала от него прекратить слушать музыку на уроке. Парню 15 лет, он второгодник, дома его воспитывает бабушка.

Анна Николаевна, преподаватель физики, заметила, что Егор во время урока слушает через наушники музыку и не реагирует на происходящее в классе. Она потребовала убрать наушники вместе с телефоном. Но подросток это требование проигнорировал, продолжая кивать в такт музыки. Тогда учительница подошла ближе и дернула за провод наушника, в результате чего тот порвался.

«Парень буквально пришел в бешенство. Он вскочил со стула и ударил преподавателя рукой по лицу. Второй удар попал женщине по руке, в которой она держала пульт от интерактивной доски. В результате пульт отлетел и рассек ей кожу на голове. Анна Николаевна выбежала в коридор и стала звать на помощь. На ее крики прибежали коллеги, которые и вызвали скорую помощь», – пишет « Комсомольская правда ».

В настоящее время преподаватель находится на больничном. Сотрудники СКР начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.