В Карачаево-Черкесии охотник случайно застрелил своего сына

Сегодня, 15:09

Александр Зуев

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В Карачаево-Черкесии охотник случайно застрелил своего сына

Житель Карачаево-Черкесии, охотившийся в прошлую субботу в Прикубанском районе республики, произвел выстрел из нарезного охотничьего карабина, не видя цели, и убил своего сына. В тот день проводилась облавная охота на волка, в которой приняли участие несколько местных жителей. 

Во время охоты 59-летний мужчина услышал в 20-ти метрах от себя шорох в камышах и без промедления произвел выстрел, ориентируясь на звук и будучи уверен, что стреляет в хищника. Однако там оказался его 39-летний сын. От полученного в область груди ранения потерпевший скончался. 

Против мужчины возбуждено дело по статье «неосторожное убийство». 

«К настоящему времени следователем осмотрено место происшествия, изъято 4 нарезных огнестрельных карабина, вещественные доказательства, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены семь экспертиз. Расследование продолжается», – говорится в релизе управления СКР.
Карачаево-Черкесия охота неосторожное убийство

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