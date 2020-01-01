В Карачаево-Черкесии охотник случайно застрелил своего сына

Житель Карачаево-Черкесии, охотившийся в прошлую субботу в Прикубанском районе республики, произвел выстрел из нарезного охотничьего карабина, не видя цели, и убил своего сына. В тот день проводилась облавная охота на волка, в которой приняли участие несколько местных жителей.

Во время охоты 59-летний мужчина услышал в 20-ти метрах от себя шорох в камышах и без промедления произвел выстрел, ориентируясь на звук и будучи уверен, что стреляет в хищника. Однако там оказался его 39-летний сын. От полученного в область груди ранения потерпевший скончался.

Против мужчины возбуждено дело по статье «неосторожное убийство».