В Иркутской области предотвращен контрабандный вывоз леса на сумму 50 млн. рублей

Полицейские в Иркутской области пресекли деятельность преступной группы, занимающейся контрабандой пиломатериалов. В организации группы подозревается руководитель одного из профильных предприятий, проживающий в г. Зима.

Активными участниками группы являлись юрист предприятия и несколько наемных рабочих, один из которых был задержан в Забайкалье близ государственной границы во время перевозки леса. На предприятии и по месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъято 30 млн. рублей, банковские карты, иностранная валюта, лесозаготовительная техники, документы и другие вещественные доказательства, имеющие отношение к расследуемому делу.