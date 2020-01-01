В Иркутской области предотвращен контрабандный вывоз леса на сумму 50 млн. рублей

Сегодня, 13:26

Александр Зуев

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В Иркутской области предотвращен контрабандный вывоз леса на сумму 50 млн. рублей

Полицейские в Иркутской области пресекли деятельность преступной группы, занимающейся контрабандой пиломатериалов. В организации группы подозревается руководитель одного из профильных предприятий, проживающий в г. Зима. 

Активными участниками группы являлись юрист предприятия и несколько наемных рабочих, один из которых был задержан в Забайкалье близ государственной границы во время перевозки леса. На предприятии и по месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъято 30 млн. рублей, банковские карты, иностранная валюта, лесозаготовительная техники, документы и другие вещественные доказательства, имеющие отношение к расследуемому делу. 

«Трое подозреваемых решением суда заключены под стражу. Один фигурант находится под подпиской о невыезде. В результате следственных действий предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации пиломатериалов и круглого леса стоимостью около 50 миллионов рублей. Расследование продолжается», – говорится в релизе МВД РФ.
Иркутская область лес контрабанда

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