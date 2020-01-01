В Бурятии 24-летняя девушка умерла от передозировки парацетамола

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола

Из-за неправильной дозировки парацетамол убил 24-летнюю жительницу Бурятии.

Девушку привезли еще перед Новым Годом в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко Бурятии по санитарной авиации. Она пребывала в тяжелом состоянии и было принято решение о госпитализации ее в медучреждение, располагающее большими возможностями. Как объяснили медики, в случае с этой пациенткой сошлись сразу несколько факторов. Она соблюдала строгую диету для похудения, которая нарушила функционирование ферментной системы. Также ранее она перенесла вирусный гепатит В, что повлияло на работу ее печени. Парацетамол же, если его принимать в неправильных дозировках, поражает печень, вызывая тяжелые некрозы.

Пациентке, когда она поступила в больницу, были введены препараты для обезвреживания остатков токсического вещества и проведена детоксикация для выведения ядов из крови экстракорпоральными методом. Но даже эта интенсивная терапия не помогла ей.

Стоит отметить, что к лечению пациентки подключили специалистов из ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантации и искусственных органов имени Шумакова».

Врачи напомнили о недопустимости самолечения и подчеркнули, что только грамотная консультация врача поможет избежать неприятностей, которые возникают у людей, самостоятельно пытающихся избавиться от различных заболеваний.