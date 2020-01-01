В исправительной колонии в Бурятии установлены факты вымогательства денег

В Бурятии возбуждено дело по фактам вымогательства денег в ИК-2. С жалобой на поборы в офис уполномоченного по правам человека в конце прошлого года обратились несколько осужденных. По их словам, деньги под угрозой убийства вымогает группа других осужденных, установивших свои порядке в зоне.
Проведенная прокуратурой проверка подтвердила изложенные в заявлении факты.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили также ряд нарушений, способствующих совершению преступлений. Среди них: несоблюдение установленных режимных требований, неудовлетворительное обеспечение безопасности осужденных, некачественное проведение обысков и пр.
Расследование дела находится на контроле прокурора республики.
Комментировать