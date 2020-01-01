В исправительной колонии в Бурятии установлены факты вымогательства денег

В Бурятии возбуждено дело по фактам вымогательства денег в ИК-2. С жалобой на поборы в офис уполномоченного по правам человека в конце прошлого года обратились несколько осужденных. По их словам, деньги под угрозой убийства вымогает группа других осужденных, установивших свои порядке в зоне.

Проведенная прокуратурой проверка подтвердила изложенные в заявлении факты.

«По фактам вымогательства следственным управлением МВД России по городу Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия")», – цитирует ТАСС сообщение пресс-служба уполномоченного по правам человека в Бурятии.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили также ряд нарушений, способствующих совершению преступлений. Среди них: несоблюдение установленных режимных требований, неудовлетворительное обеспечение безопасности осужденных, некачественное проведение обысков и пр.

Расследование дела находится на контроле прокурора республики.