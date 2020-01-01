В исправительной колонии в Бурятии установлены факты вымогательства денег

Сегодня, 10:49

Александр Зуев

0

Image
В исправительной колонии в Бурятии установлены факты вымогательства денег

В Бурятии возбуждено дело по фактам вымогательства денег в ИК-2. С жалобой на поборы в офис уполномоченного по правам человека в конце прошлого года обратились несколько осужденных. По их словам, деньги под угрозой убийства вымогает группа других осужденных, установивших свои порядке в зоне. 

Проведенная прокуратурой проверка подтвердила изложенные в заявлении факты. 

«По фактам вымогательства следственным управлением МВД России по городу Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия")», – цитирует ТАСС сообщение пресс-служба уполномоченного по правам человека в Бурятии. 

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили также ряд нарушений, способствующих совершению преступлений. Среди них: несоблюдение установленных режимных требований, неудовлетворительное обеспечение безопасности осужденных, некачественное проведение обысков и пр. 

Расследование дела находится на контроле прокурора республики.

Бурятия колония вымогательство

Лента

В Москве готовы к Крещенским купаниям 46 купелей

Сегодня, 11:20

Эксперты рассказали о главных ошибках при мойке автомобиля

Сегодня, 11:20

В исправительной колонии в Бурятии установлены факты вымогательства денег

Сегодня, 10:49

В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

Сегодня, 10:39

Десятки тысяч девушек согласны терпеть газы миллиардера ради полета с ним на Луну

Сегодня, 10:05

Россиянка намерена продать дом, чтобы поехать в Алжир и забеременеть от любимого

Сегодня, 09:37

Создана новая версия самого крошечного телефона в мире

Сегодня, 09:19

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle