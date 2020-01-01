За взятку задержан министр внутренних дел по Республике Коми

В Сыктывкаре задержан глава регионального МВД генерал Половников. Он подозревается в получении взятки. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. В разработке подозреваемого приняли участие сотрудники УФСБ по Республике Коми.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ)», – говорится в сообщении управления СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление новых фактов неправомерной деятельности. Подробности дела не раскрываются.

Виктор Половников назначен на должность министра в мае 2015 года. Начал свою карьеру в Курганской области в 1984 году. С 2011-го по 2015 год был заместителем начальника ГУ МВД по ДФУ (Дальневосточному округу).