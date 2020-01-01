Бывший замначальника подмосковной таможни получил 2 года колонии за мошенничество

В конце 2018 года замначальника таможни Московской области Руденко ввел в заблуждение руководство одной из коммерческих компаний относительно своих возможностей и получил от него 11 млн. рублей за «решение вопроса» по материалу, который был собран правоохранителями в отношении фирмы.
Руденко был задержан с поличным и впоследствии привлечен к ответственности за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Суд признал собранную следствием доказательную базу достаточной и приговорил его к 2 годам колонии.
Первоначально действия обвиняемого были квалифицированы как получение взятки, однако в ходе расследования защите удалось убедить сотрудников СК, что их клиент не собирался помогать руководству компании и практически не имел возможности это сделать, пишет ПАСМИ.
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