Бывший замначальника подмосковной таможни получил 2 года колонии за мошенничество

Сегодня, 15:51

Александр Зуев

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Бывший замначальника подмосковной таможни получил 2 года колонии за мошенничество

В конце 2018 года замначальника таможни Московской области Руденко ввел в заблуждение руководство одной из коммерческих компаний относительно своих возможностей и получил от него 11 млн. рублей за «решение вопроса» по материалу, который был собран правоохранителями в отношении фирмы. 

Руденко был задержан с поличным и впоследствии привлечен к ответственности за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Суд признал собранную следствием доказательную базу достаточной и приговорил его к 2 годам колонии. 

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ», – рассказали ТАСС в Следственном комитете. 

Первоначально действия обвиняемого были квалифицированы как получение взятки, однако в ходе расследования защите удалось убедить сотрудников СК, что их клиент не собирался помогать руководству компании и практически не имел возможности это сделать, пишет ПАСМИ.

Таможня мошенничество Московская область

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