Американка убила мужа маникюрными ножницами

Полиция штата Нью-Джерси (США) задержала местную жительницу – 30-летнюю женщину по имени Кэтлин. Она обвиняется в убийстве своего мужа. Инцидент произошел в минувшую субботу в трейлере на территории трейлер-парка, где проживали супруги.

Всё началось с банальной семейной ссоры, которая затем переросла в драку. В качестве орудия Кэтлин использовала маникюрные ножницы. Первым решил прекратить потасовку муж. Он вышел на улицу, однако жена последовала за ним и спровоцировала новую драку. При этом она наносила мужу удары колющим предметом до тех пор, пока он не потерял сознание.

«Когда на место прибыли офицеры полиции, они обнаружили что мужчина получил множество проникающих ранений ног, рук и плеч, предположительно нанесенных ножницами для ногтей», – пишет NBC New York

Пострадавший был доставлен в больницу, однако в понедельник скончался, не приходя в сознание.

Кэтлин призналась, что первая напала на мужа с целью напугать. По словам женщины, убийство в ее планы не входило.