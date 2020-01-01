Американка убила мужа маникюрными ножницами

Полиция штата Нью-Джерси (США) задержала местную жительницу – 30-летнюю женщину по имени Кэтлин. Она обвиняется в убийстве своего мужа. Инцидент произошел в минувшую субботу в трейлере на территории трейлер-парка, где проживали супруги.
Всё началось с банальной семейной ссоры, которая затем переросла в драку. В качестве орудия Кэтлин использовала маникюрные ножницы. Первым решил прекратить потасовку муж. Он вышел на улицу, однако жена последовала за ним и спровоцировала новую драку. При этом она наносила мужу удары колющим предметом до тех пор, пока он не потерял сознание.
Пострадавший был доставлен в больницу, однако в понедельник скончался, не приходя в сознание.
Кэтлин призналась, что первая напала на мужа с целью напугать. По словам женщины, убийство в ее планы не входило.
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