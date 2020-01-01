В Ивановской области опрокинулся пассажирский ПАЗ

Близ поселка Синие Гари (Ивановская обл.) опрокинулся пассажирский автобус. Столкновения с другим транспортным средством не было. Водитель не сумел удержать машину при выезде с грунтовки на асфальтированную дорогу. Инцидент произошел в четверг около восьми утра.

«Водитель рейсового автобуса ПАЗ маршрутом Синие Гари – Вичуга при выезде с грунтовой дороги на асфальтированную не справился с управлением. Автобус опрокинулся на бок», – сказал РИА Новости представитель регионального управления МВД.

Всего в салоне находилось 18 человек, в том числе водитель и кондуктор. Трех пассажиров госпитализировали, остальным бригада скорой оказала помощь на месте. Детей среди пострадавших нет.

В ликвидации последствий аварии задействованы 21 человек и 7 единиц техники. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.