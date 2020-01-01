В Чебоксарах нашли тело школьницы, пропавшей неделю назад

Четырнадцатилетнюю девочку по имени Вероника, проживавшую с родителями в Чебоксарах и ушедшую из дома 7 дней назад, обнаружили мертвой. Ее тело нашли члены чувашского поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом организация сообщила на своей странице в «ВКонтакте ».

«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Ранее родители пропавшего подростка обратились за помощью в отдел полиции и к поисковикам. Совместная операция по розыску продолжалась без малого неделю. Тело обнаружено и идентифицировано во вторник.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. СКР информацию пока не комментирует. По некоторым (неподтвержденным) данным, причиной гибели девочки могло стать использование некоего одурманивающего газа.