В Чебоксарах нашли тело школьницы, пропавшей неделю назад

Сегодня, 14:56

Александр Зуев

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В Чебоксарах нашли тело школьницы, пропавшей неделю назад

Четырнадцатилетнюю девочку по имени Вероника, проживавшую с родителями в Чебоксарах и ушедшую из дома 7 дней назад, обнаружили мертвой. Ее тело нашли члены чувашского поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом организация сообщила на своей странице в «ВКонтакте». 

«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении. 

Ранее родители пропавшего подростка обратились за помощью в отдел полиции и к поисковикам. Совместная операция по розыску продолжалась без малого неделю. Тело обнаружено и идентифицировано во вторник. 

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. СКР информацию пока не комментирует. По некоторым (неподтвержденным) данным, причиной гибели девочки могло стать использование некоего одурманивающего газа.

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