В Тюменской области автокран снес с дороги рейсовый автобус

В Тюменской области вылетел с трассы и завалился на бок пассажирский автобус, следовавший из регионального центра в Тобольск. В салоне на момент аварии находилось 19 пассажиров. По данным ресурса «URA.RU », ссылающегося на ГИБДД, виновником происшествия стал водитель автокрана, который при совершении обгона задел автобус стрелой.

Инцидент произошел утром в среду на 174 км. автодороги.

«По предварительным данным, автокран при обгоне выехал на встречную полосу, задев стрелой автобус, от удара он улетел в кювет», – рассказали в ГИБДД.

Значительные травмы получили 7 человек. Их доставили в больницы города Тобольска. О их состоянии пока ничего не известно. Обстоятельства ДТП выяснятся. На месте остаются полиция и спасатели.