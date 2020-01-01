В Тюменской области автокран снес с дороги рейсовый автобус

Сегодня, 10:59

Александр Зуев

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В Тюменской области автокран снес с дороги рейсовый автобус

В Тюменской области вылетел с трассы и завалился на бок пассажирский автобус, следовавший из регионального центра в Тобольск. В салоне на момент аварии находилось 19 пассажиров. По данным ресурса «URA.RU», ссылающегося на ГИБДД, виновником происшествия стал водитель автокрана, который при совершении обгона задел автобус стрелой. 

Инцидент произошел утром в среду на 174 км. автодороги. 

«По предварительным данным, автокран при обгоне выехал на встречную полосу, задев стрелой автобус, от удара он улетел в кювет», – рассказали в ГИБДД. 

Значительные травмы получили 7 человек. Их доставили в больницы города Тобольска. О их состоянии пока ничего не известно. Обстоятельства ДТП выяснятся. На месте остаются полиция и спасатели.   

Тюменская область автобус ДТП

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