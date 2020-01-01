В Тюмени маршрутка врезалась в столб. Есть пострадавшие

Сегодня, 10:27

Александр Зуев

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В Тюмени маршрутка врезалась в столб. Есть пострадавшие

Утром в Тюмени произошло серьезное ДТП: маршрутное такси «Газель» с пассажирами врезалось в столб. Машина получила серьезные повреждения. В салоне находилось 9 пассажиров. Семь из них, по последним данным, госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. Сообщение об аварии поступило в МЧС в 08:44. 

«По предварительным данным, маршрутное такси №3 двигалось по своей полосе. Предварительно помеху ему оказал Ford Focus, который остался на месте происшествия. Маршрутка въехала в столб. Предварительно в маршрутном такси ехали восемь-девять человек», – приводит ресурс 72.RU сообщение ГИБДД. 

К месту аварии (ул. Профсоюзная) были направлены три бригады «скорой помощи». После оказания первой помощи травмированных пассажиров доставили в больницу №2. О состоянии водителя не сообщается. 

На месте работает МЧС и полиция, обстоятельства ДТП выясняются. Очевидцы подтвердили, что помеху маршрутке создал Ford Focus.

Тюмень маршрутка ДТП

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